Trois mois après les violences urbaines : le défi de la reconstruction

C'est l’affaire d’une vie, détruite en quelques minutes. Sur le trou béant, en image, se dressaient une pharmacie et la cordonnerie de Bruno Volpe, cordonnier à Montargis (Loiret). Ce sont deux bâtiments incendiés par les émeutiers le 30 juin dernier. L’officine s’est effondrée quelques heures plus tard. Fragilisée, la cordonnerie a été détruite par mesure de sécurité. Le terrain a été racheté par la mairie. Bruno n’était que locataire, son magasin ne serra pas reconstruit. À Montargis, la nuit du 30 juin dernier est encore dans tous les esprits. Comment l’oublier ? Trois mois plus tard, de nombreuses vitres n’ont toujours pas été changées. Réparer et reconstruire est un défi pour les mairies endommagées durant les émeutes. À Mons-en-Barœul dans le Nord, Rudy Elegeest, le maire DGV nous amène dans la salle d’accueil ou ce qu’il en reste. C’est un lieu pris pour cible par des tirs de mortier. Les travaux débutent à peine, et prendront du temps. En attendant, l'ensemble des services a été déplacé dans un bâtiment municipal, transformé en mairie en un temps record, seulement trois jours après l'incendie. TF1 | Reportage J. Cressens, H. Dreyfus, M. Debut