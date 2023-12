Trois otages tués "par erreur" : que s'est-il passé ?

La mort des otages s'est produite dans une zone où les combats au sol font rage, au nord de la bande de Gaza, à Choujaya. Vendredi 15 décembre, l'armée israélienne y est en opération. Samer al-Talalqa, 25 ans, Yotam Haïm, 28 ans, et Alon Lulu Shamriz, 26 ans, se présentent devant les soldats, drapeau blanc à la main. Torses nus, ils indiquent clairement ne pas être porteur de bombe. Selon Tsahal, un soldat se sent alors menacé et tue deux otages. Un troisième blessé tente de se réfugier dans un bâtiment, appelant à l'aide en hébreu. Il décède lui aussi. Une erreur reconnue, "une insupportable tragédie" pour Benyamin Netanyahou. Ce samedi soir, les familles des otages toujours détenus implorent le gouvernement de cesser les combats. Le drame met aussi en lumière une armée israélienne usée et jeune, majoritairement composée de réserviste. "C'est des soldats souvent très jeunes, 18, 19, 20 ans... Ils ont tout simplement peur. Je crois que cette facteur de peur, c'était la première cause de cette tragédie terrible", s'exprime Rina Bassist, correspondante de la radio israélienne et rédactrice au journal Al-Monitor. Ces décès portent à 22 le nombre d'otages tués. Au total, 129 autres sont toujours portés disparus. TF1 | Reportage A. Tassin