Trois questions autour des brigades anti-Covid qui seront déployées la semaine prochaine

À partir du 11 mai, des brigades anti-Covid seront déployées dans chaque département. Leur mission est de se rendre au domicile des personnes malades pour leur faire passer le test PCR. Étant donné qu'il s'agit d'un geste médical, seuls les médecins et les étudiants suffisamment avancés dans leur cursus médical seront habilités. Les volontaires travailleront en binôme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.