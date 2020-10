Trois semaines après la tempête Alex, où en est la vallée de la Roya ?

Le 3 octobre, la tempête Alex dévastait plusieurs communes de la vallée de la Roya, dans l'arrière-pays niçois, faisant au moins huit morts et onze disparus. Les routes sont encore coupées. L'eau potable n'a pas été rétablie partout. C'est le cas dans la commune de Tende. Des maisons éventrées, des routes emportées... À Tende excepté quelques travaux d'urgence, rien ou presque n'a été réparé depuis le passage de la tempête Alex, il y a pourtant déjà trois semaines. Une situation que déplore le maire du village. Et pour ne rien arranger, la pluie a encore fait des dégâts il y a 48 heures. Les habitants se sentent oubliés.