Trois semaines après le séisme : le désespoir des sinistrés

Leur canapé est transformé en lit de fortune. Depuis deux semaines, Sylvie et Daniel se sont réfugiés dans une pièce, l'une des seules qui ne menace pas de s'effondrer. Ils n'ont pas d'autre endroit où vivre et aucune nouvelle des assurances. Quelques secondes de secousse qui ont marqué à vie les habitants de Cram-Chaban et la Laigne . Aujourd'hui près de 500 d'entre eux doivent encore être relogés. Seule solution pour certains, c'est de vivre en caravane. Après 90 années dans la même maison, Claude ne s'imaginait pas la quitter un jour. Pas de répit non plus pour le maire de Cram-Chaban, Laurent Renaud, venu aux nouvelles des habitants. Car ce jeudi 6 juillet matin, de nouvelles secousses ont encore fragilisé les habitations. Une nouvelle inquiétude que des maisons déclarées habitables deviennent finalement trop dangereuses pour les sinistrés. Pour lui, il est urgent de protéger la population. Seule solution envisagée par la mairie pour l'instant, c'est installer des mobil-homes chez les sinistrés. TF1 | Reportage L. Cloix, R. Bertaud