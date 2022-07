Trois violentes rixes en quelques jours à Montpellier

Sur ces images, en pleine journée, cet homme casqué et armé d'une machette menace d'autres personnes qui tentent de se protéger avec des chaises. Quelques-uns les lancent en direction de l'homme armé. Alors l'individu réplique et fonce en direction du groupe. Deux personnes ont été blessées. La violente rixe s'est déroulée dans le quartier de Figuerolles, à deux pas du centre-ville de Montpellier. Une habitante a vu la scène se produire sous ses yeux. Elle est encore sous le choc. Le lendemain, à la même heure, une bagarre éclate toujours devant le même restaurant. Et plus récemment, dans la nuit de samedi à dimanche, une troisième. "Il faut arrêter de décorer les choses, il y a la peur dans le quartier", affirme le gérant du restaurant. La cause de toutes ces violences : un trafic de tabac entre bandes rivales. Les cigarettes viendraient d'Espagne ou d'Andorre. Le réseau monte en puissance à tel point qu'il inquiète les policiers. Devant de telles violences, le maire de Montpellier s'est rendu sur place appuyé par des policiers pour renforcer la présence des autorités dans le quartier. Des contrôles renforcés dans le quartier sont prévus pour tenter de démanteler les réseaux de contrebandes. TF1 | Reportage A. Cazabonne, L. Garcia