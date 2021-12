Troisième dose du vaccin contre la Covid : ces centres qui reprennent du service

À Saintes, le standard téléphonique du centre de vaccination a ouvert à 9h ce lundi matin. Et très vite, Céline Sanson-Carette, l'opératrice, s'est retrouvée submergée. En effet, elle nous explique ne pas avoir pu décrocher pour 292 appels faute de temps. Et le centre n'a plus de créneaux avant le 28 décembre. Pourtant, la dizaine de bénévoles a mis les bouchées doubles pour rouvrir le centre de vaccination. Depuis la fermeture du vaccinodrum de la ville de Saintes il y a un mois et les annonces gouvernementales, il y avait urgence. Parmi les candidats à la vaccination, on retrouve essentiellement des personnes venues pour recevoir leur troisième injection. Il y a aussi quelques non-vaccinés. L'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine finance le centre. Cela représente 19 300 euros par mois. Malgré tout, la structure apparaît aujourd'hui insuffisante. Selon les explications du docteur François Ehlinger, responsable du centre de vaccination de Saintes, le plus gros blocage est essentiellement sur les prises de rendez-vous. Par ailleurs, la capacité d'accueil de ce nouveau centre est de 200 personnes par jour. L'équipe espère satisfaire 50 demandes supplémentaires d'ici quelques semaines. T F1 | Reportage G. Guist'hau, C. Devaux.