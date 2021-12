Troisième dose : le grand embouteillage au niveau des prises de rendez-vous

Selon les données de Doctolib, il existe des disparités d'une région à une autre. Certaines proposent beaucoup plus de rendez-vous. Quand l'Île-de-France compte près de 800 créneaux disponibles pour 100 000 habitants, ils ne sont qu'une centaine dans le Pays de la Loire. À Ancenis (Loire-Atlantique), le centre de vaccination croule sous les demandes. La structure a les doses et le personnel pour faire 50% d'injection en plus. Ce qui lui manque, c'est de la place. Le gouvernement a promis la réouverture de centres de vaccination, mais aussi de mieux rémunérer les injections réalisées par les infirmiers à domicile et les pharmaciens le week-end. Certaines officines vaccinent déjà tous les jours de la semaine et le samedi. Un coup de pouce financier pourrait lui permettre d'ouvrir le dimanche. Pour cela, elles manquent de personnel et parfois de doses qui arrivent en trop faible quantité. De son côté, le Groupe OCP, le géant de la logistique qui livre les pharmacies, demande plus de stock à l'Etat. Le gouvernement assure pourtant que les réserves sont bien remplies. Près de 25 millions de doses attendent toujours d'être injectées. T F1 | Reportage M. Verron, C. Nieulac.