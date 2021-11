Troisième dose : les 50-64 ans sur les rangs

Les injections ne démarreront pas avant le 1er décembre 2021, mais les 50-64 ans peuvent déjà anticiper. Ces Français peuvent recevoir leur troisième dose, Pfizer ou Moderna chez un médecin, un pharmacien, auprès d'un infirmier, d'une sage-femme ou dans un centre de vaccination. Par exemple, dans une pharmacie de Clamart, visitée par nos journalistes, l'allocution du président Emmanuel Macron s'est traduite par des réservations. Catherine Debelmas, la pharmacienne, nous explique que des clients ont appelé dès le lendemain. Les plus jeunes, âgés de moins de 50 ans, sont peut-être aussi concernés par la dose de rappel. Elle est obligatoire pour tous ceux qui n'ont reçu qu'un unique vaccin Jansen voulant conserver leur passe sanitaire. Elle est recommandée, quel que soit l'âge, pour les personnes de comorbidités ou immunodéprimés. Elle est aussi possible pour tous ceux qui ont eu le Covid et n'ont donc reçu qu'une seule dose. Si vous n'êtes pas concernés, vous pouvez toujours tenter votre chance en fin de journée par exemple. À Strasbourg par exemple, un centre de vaccination visité par nos reporters ne s'interdit pas d'élargir la cible, car les doses ne manquent plus. Cependant, cela reste des exceptions. Pour l'heure, l'intérêt d'une troisième dose pour toute la population n'a pas été démontré. T F1 | Reportage M. Veron, J. Devambez, J.Y. Champeley.