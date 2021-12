Troisième dose, Moderna ou Pfizer, quelles différences ?

Dans le centre de Rueil-Malmaison où les vaccins Pfizer sont désormais réservés aux moins de 30 ans, environ 3% des patients ont fait demi-tour lundi et mardi quand on leur a proposé un rappel en Moderna. Marc est l'un d'entre eux, mais ce matin, il est revenu. Cette semaine en France, les centres de vaccination ont reçu quatre fois de plus de doses Moderna que de Pfizer, surtout pour des raisons d'approvisionnement. Alors, est-ce vraiment la même chose ? Des questions logistiques demeurent. Certains centres, comme ici à Sucy-en-Brie, ont plus de 1 500 rendez-vous prévus en Pfizer, qui seront assurés en Moderna. Mais les patients ne le savent pas encore. Ce ne sera peut-être pas nécessaire de les rassurer, car le nombre de patients réticents demeure marginal. Par ailleurs, le vaccin Pfizer est toujours proposé quel que soit votre âge par les pharmaciens, les médecins et les professionnels de santé. TF1 | Reportage C. Auberger - J.F. Drouillet