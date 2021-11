Troisième dose pour les plus de 65 ans : le nouveau mode d’emploi

Ils prendront sûrement rendez-vous plus tôt que prévu. Ces trois retraités préféraient attendre un petit peu avant de recevoir leur troisième dose, mais avec les annonces de ce soir, "je vais rentrer chez moi. Je vais en région parisienne et puis je vais prendre mon rendez-vous ", se confie l'un d'entre eux. "Si ce sont des mesures qui permettent de retrouver une vie normale, ça sera très bien", dit la dame. À partir du 15 décembre, toutes les personnes éligibles à la troisième dose devront avoir reçu leurs rappels sous peine de voir leurs pass sanitaires désactivés. Parmi les plus concernés, six mois après leur deuxième injection, tous les 65 ans et plus et les personnes vulnérables quel que soit leur âge comme les diabétiques ou les personnes atteintes d'obésité. Pour recevoir ce rappel de Pfizer ou Moderna, vous pouvez prendre rendez-vous chez un médecin,dans une pharmacie auprès d'un infirmier, d'une sage-femme ou encore dans un centre de vaccination. Dont celui de Montreuil (Seine-Saint-Denis) en région parisienne, Florence Villaggi, la coordinatrice va rappeler des soignants dès la semaine prochaine. Il va falloir renforcer les équipes, réduites depuis cet été, car la campagne de rappel n'est qu'à ses débuts. Aujourd'hui, rien que pour les 65 ans et plus, plus de 5,5 millions de personnes sont éligibles à la troisième injection. D'ici 6 mois, ils seront plus de 12 millions. Alors, y aura-t-il assez de vaccins ? Sur le papier, oui. La France dispose déjà de stock de 30 millions de Pfizer et Moderna. Pour tous ceux qui ont déjà fait leurs troisièmes doses, pas d'inquiétude, chaque vaccination est enregistrée par l'Assurance-maladie. Vous pourrez donc bien l'intégrer à votre pass sanitaire le moment venu.