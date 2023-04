Trop chère : les Français délaissent la viande

Sébastien Ferlicot ne se sépare plus de son stylo-feutre, parce qu'il change les prix des étiquettes de la viande toutes les semaines désormais. "Avant, on était tranquille sur l'année. On regardait plus ou moins tous les deux à trois mois. Aujourd'hui, on fait attention à la semaine", affirme l'artisan-boucher de Lens (Pas-de-Calais). La côte de porc, par exemple, coûtait 14,70 euros au kilogramme, la semaine dernière. Elle coûte 14,80 euros cette semaine. Le porc est la viande qui augmente le plus en ce moment. Voilà pourquoi les Français mangent moins de viande. "J'en mange moins qu'avant, parce que les prix ont augmenté", confirme une jeune femme. Le phénomène touche les commerces, y compris les supermarchés. Sur le parking de l'un d'eux, nous jetons un œil à l'intérieur des caddies. Il y a très peu de viande, même en barquette. Une cliente assure même qu'elle n'a pas de viande dans le caddie, "parce que c'est trop cher". Sébastien constate deux phénomènes. D'abord, un changement d'habitude en ce qui concerne la viande rouge. "La viande rouge, c'est plus festif. La viande de la semaine, on est plus sur le steak haché", précise-t-il. Et puis, le succès de la volaille. "La volaille, alors là, c'est multiplié par deux facilement. Un poulet est vendu 10-12 euros le kilo", explique-t-il. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette; E. Hassani