Trop de sucre dans nos produits : même les bébés n'y échappent pas !

Vous pensiez qu'il n'y avait pas de sucres ajoutés dans les produits pour bébés ? Détrompez-vous, un tiers en contiennent. Alors, au moment de choisir, c'est un casse-tête pour les parents. "Réduit en sucre", "Sans sucres ajoutés", "35 % moins sucré", huit produits sur dix affichent ce type de mention. Mais attention, elles sont souvent trompeuses, comme l'explique Consommation Logement Cadre de vie (CLCV), une association de consommateurs. Elle réclame une réglementation plus stricte qui imposerait aux industriels une teneur maximale en sucre dans les produits pour nourrissons. Et le problème ne concerne pas que les bébés. Dans une famille, à l'heure du goûter, tout est permis ou presque, pour une raison : les enfants aiment surtout ce qui est sucré. Le sucre est parfois difficile à repérer. Sur une boîte de céréales, il est mentionné cinq fois, mais sous différents noms. Comment s'y retrouver ? Nous avons posé la question à Alexandra Retion, diététicienne nutritionniste. Éviter le sucre pour préserver la santé des enfants est une priorité. Un sur cinq souffre de surpoids ou d'obésité et le diabète touche des enfants de plus en plus petits. TF1 | Reportage N. Pellerin, M. Merle