Trop de touristes : l'Île-de-Bréhat instaure une jauge

C'est une terre si convoitée, à l'approche de l'été, qu'elle veut limiter le nombre de ceux qui viennent la visiter. L'Île-de-Bréhat n'est qu'à dix minutes de bateau. Mais à partir du 14 juillet 2023, les traversées seront moins nombreuses. Pour protéger son île, le maire de Bréhat limite le nombre de touristes à 4 700 par jour au maximum, pendant 40 jours, durant l'été 2023. Une mesure qu'il justifie par communiqué. Une nouvelle bien accueillie par une majorité d'habitants, car plus de 6 000 visiteurs affluent, parfois, dans les rues étroites de la commune. Alors qu'il n'y a, certains jours d'hiver, que 400 habitants. Sur l'Île-de-Bréhat, on vit principalement du tourisme. Et les pics de fréquentation sont les bienvenus pour certains commerçants. C'est le cas de Nathalie L'Amidon, gérante de l'hôtel-restaurant La Vieille Auberge. Elle craint de perdre 30 % de son chiffre d'affaires annuel. Quant à David André, gérant de la compagnie Sur Mer Bréhat, il embarque jusqu'à 800 personnes les jours d'été. Il comprend la mesure, mais celle-ci va le contraindre à transporter deux fois moins de visiteurs. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau, L. Baud