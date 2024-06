Trop d'eau : les agriculteurs paient le prix fort

Les canards ont pris leur quartier au milieu du champ. Dans une exploitation alsacienne, il a plu trop, trois fois plus que la normale le mois dernier. L'activité est à l'arrêt. Plus de la moitié des fraises sont perdues. Des légumes divers ont dû être plantés le mois dernier, c'est toujours impossible aujourd'hui. Plus de 50 000 euros de perte en un mois pour Geoffrey Andna, maraîcher à l'îlot de la Meinau. "On a 10 000 salades derrière nous qui sont noyées sous l'eau. On a 5 000 choux-fleurs et brocoli. On a de l'ail. On a des asperges qui baignent dans l'eau. On a une masse de travail qui commence à s'accumuler qui va être colossale. Donc, effectivement, ça me rend personnellement relativement inquiet", déplore-t-il. Les fortes pluies inquiètent aussi les viticulteurs bordelais. Sur les parcelles de vigne de Jean-Michel Bernard, l'humidité et la température douce ont favorisé le développement du mildiou. Il parasite à présent une large étendue de la vigne. Seule solution pour ralentir la prolifération : pulvériser un traitement naturel à base de cuivre et de chaux. Si la météo n'est pas plus clémente, sa production sera menacée. "Si jamais le temps ne s'assèche pas un peu, on va avoir un développement du mildiou parce que les produits de traitement ne vont certainement pas suffire pour contrer ce champignon qui se développe très rapidement. On peut perdre la récolte, toute ou partie de la récolte", s'inquiète ce viticulteur au Château Mazeyres à Libourne (Gironde) Dans les grandes cultures, il est impossible de semer le maïs, les sols sont imbibés d'eau. Les vaches, elles, ne peuvent plus pâturer. À Mouchin (Nord), Philippe Royer doit acheter du fourrage pour les nourrir, 10 000 à 15 000 euros de frais supplémentaires. "Automatiquement, ça augmente le coût de production. Et si en face, on a des difficultés à valoriser nos prix aux industriels, aux coopératives, ça met en tension les exploitations agricoles", craint-il. Les agriculteurs espèrent que la pluie devrait sécher dès la semaine prochaine. TF1 | Reportage V. Topenot, T. Vartanian, J. Rieg-Boivin