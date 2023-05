Trottinettes : ces solutions pour réduire les risques d’accidents

Elles vont vite, vous frôlent, avec des conducteurs parfois très jeunes. À Lyon, les trottinettes électriques sont limitées à 25km/h. Elles sont interdites sur les trottoirs, pourtant on les trouve partout. Cela peut parfois conduire à de graves accidents. Il y a neuf mois, Iris, quinze ans, est tuée en trottinette avec son ami Warren. Son père nous a donné rendez-vous sur les lieux de l'accident. Pour le père de la victime, les trottinettes ne sont aujourd'hui, pas assez sécurisées. Contrairement à Paris, Lyon ne compte pas bannir les 4 000 trottinettes en libre accès. La ville veut construire 250 000 kilomètres de voies cyclables d'ici trois ans. Du côté des opérateurs, on promet de réduire les risques d'accidents, avec de nouveaux engins 100% connectés. À partir d'avril 2024, les trottinettes détecteront automatiquement les infractions. Encore faut-il savoir l'utiliser. C'est là où une école intervient. Pour dix euros, Enzo est formé par un instructeur. Pendant deux heures, il apprend les bases et révise son Code de la route. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Prez, D. Pature