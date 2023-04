Trottinettes électriques : des règles plus strictes

Une forêt de trottinettes. À Roubaix, elles sont en libre-service. On en compte 500 dans toute la ville. Un grand nombre de ces appareils sont utilisés par des jeunes. Ça coûte un euro pour la débloquer, puis ensuite, 20 centimes la minute. Mais les règles d'utilisation vont changer. Tout d'abord, une amende beaucoup plus forte si vous êtes à deux sur la trottinette. De 35 euros, aujourd'hui, elle va passer à 135 euros, car être à deux sur ce type d'engin est très dangereux. Autre changement, la trottinette sera désormais interdite aux moins de 14 ans. À Roubaix, on a déjà anticipé. Dans cette commune, les trottinettes ne peuvent être utilisées que par les plus de 18 ans. "Ce qui est important, c'est que les villes mettent en place des infrastructures qui soient appropriées pour séparer les flux entre les piétons, les trottinettes, les vélos et les voitures. Et on doit accélérer encore plus la mise en place de nouvelles infrastructures", explique Alexandre Garcin, adjoint (Renaissance) au maire de Roubaix (Nord) en charge des mobilités. Un Observatoire des accidents va aussi être créé, alors quid du casque ? Il n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé. L’État va aussi signer une charte avec les opérateurs de trottinettes électriques en libre-service pour améliorer la sécurité. En 2022, un million de trottinettes ont été vendues en France. TF1 | Reportage S. Hembert, C. Yzerman, M. Ragazzi