Trottinettes électriques : faut-il les interdire ?

Depuis un an, les trottinettes électriques ont envahi nos centres-villes. Dans l'état actuel de la loi, elles sont interdites, qu'elles soient sur la chaussée, les pistes cyclables ou les trottoirs. En dépit de cette interdiction et d'accidents fréquents, la plupart des grandes métropoles ont autorisé ce nouveau mode de déplacement. Seules Toulouse et Nantes ont renoncé à accueillir des opérateurs de trottinettes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.