Trottinettes, vélos… quelles sont les règles sur les trottoirs ?

Dans la jungle urbaine, se déplacer à pied est loin d'être une promenade de santé. Sur les trottoirs de Nice ce matin, au milieu des passants, il n'est pas difficile de trouver des vélos ou des trottinettes en plein slalom. "Ils ne font pas attention dans la zone piétonne, ils passent à côté de vous", déclare une senior. "Il faut avoir le réflexe de s'écarter parce qu'on n'est pas à l'abri d'un accident à tout moment", ajoute un passant. Sauf arrêté contraire de la mairie, rouler sur le trottoir est passible de 135 euros d'amende. Une Niçoise cumule les infractions. En plus d'être en dehors des clous, elle a un passager. Ce qui est interdit. "Je circule partout, sur les trottoirs, sur la route, sur la piste cyclable. On fait attention, donc on roule doucement", affirme-t-elle. Mais que dit la loi ? Peuvent circuler sur les trottoirs, les poussettes mais aussi les skateboards, les personnes en fauteuil roulant et les trottinettes non motorisées. Les trottinettes électriques sont quant à elles interdites. Même chose pour les vélos et tous les engins équipés d'un moteur. TF1 | Reportage B. Guénais, N. Hadj-Bouziane, E. Duboscq