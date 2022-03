Troupes ukrainiennes : quelles sont les armes utilisées ?

Dans le reportage en tête de cet article, un hélicoptère d'attaque russe vient d'être touché de plein fouet par un des missiles antiaériens livrés à l'armée ukrainienne. L'équipage n'a aucune chance de survie. Pour les avions de combat, la même menace se situe à moins de 4 800 mètres d'altitude. Chaque exemplaire de missile Stinger est portable par un seul homme. L'engin mesure 1,5 m de long, pèse 15 kg, file à près de 2 500 km/h et selon les prix de 1991, coûte autour de 24 000 euros, sans doute moins aujourd'hui. Selon une estimation basse, 3 700 ont été promis par les alliés de l'Ukraine, malgré les protestations de l'armée russe. Une colonne de blindés russe a été décimée à Bucha. Les missiles et les roquettes antichars sont dévastateurs. Presque 16 500 vont être livrés, sans compter les fournitures à venir. On trouve différents types fournis par la Grande-Bretagne ou par la Suède. Mais le Javelin américain, livré avant même du conflit, semble être abondamment utilisé. Pas plus d'une vingtaine de kilos et un emploi extrêmement simple par un fantassin rapidement formé. Après le tir, le guidage est automatique jusqu'à la cible. Les drones d'attaque au sol sont l'autre arme majeure exploitée par l'Ukraine, le Bayraktar de fabrication turque. Ils ont frappé des convois de lance-missiles et de logistique russe avec beaucoup d'efficacité. Mais l'Ukraine qui semble-t-il disposé d'une douzaine de machines en a perdu plusieurs depuis le début des opérations. TF1 | Reportage O. Santicchi, S. Fortin