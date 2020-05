Trouve-t-on enfin facilement des masques ?

Le gouvernement l'avait assuré il y a quelques semaines : un milliard et demi de masques devaient être livrés avant le 31 mai partout dans le pays. Au lendemain du premier jour de déconfinement, les masques tant attendus sont-ils disponibles chez votre pharmacien ou dans votre supérette ? Une de nos équipes est allée vérifier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.