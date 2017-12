En 2015, les États riches s'étaient engagés à rassembler 100 milliards de dollars d'ici 2020 pour aider les pays pauvres à s'adapter au réchauffement climatique dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Deux ans plus tard, jour pour jour, on est encore loin du compte. Vingt milliards de dollars ont été recoltés. Alors, comment trouver de l'argent vert ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.