Trouver des terres : un défi pour les jeunes agriculteurs

Difficile d'imaginer que Nino Fillos, 35 ans, est un ancien ingénieur du son. Sa famille n'est pas issue du monde agricole, mais il a grandi sur ces terres, au cœur de l'Aveyron. L'enfant du pays a finalement voulu devenir paysan. Lorsque l'ancien propriétaire de son exploitation est parti à la retraite, Nino a pris la relève. Il élève aujourd'hui 300 brebis et cultive également le blé, l'orge et l'avoine pour les nourrir. Il n'est pas seul. Pour pouvoir s'installer, il s'est associé à Léa et Ghislain Cabal-Zinck, qui étaient chercheurs en biologie et qui avaient envie de changer de vie. Ces trois nouveaux paysans ne possédaient pas de terre. Le trio s'est donc tourné vers une association, Terre de Liens. À leur place, elle a racheté la ferme et les champs à hauteur de 500 000 euros. Pour acquérir le cheptel et le matériel, les trois associés n'ont eu qu'à débourser 180 000 euros et ils paient un loyer de 13 000 euros par an. L'objectif est de préserver, mais aussi de partager les terres agricoles. Ces nouveaux venus valorisent également leur production. Le blé sert à fabriquer du pain, vendu directement à la ferme. Une boulangerie qui est également un atout pour le village. Le regain d'intérêt pour les métiers de la terre pourrait permettre de redynamiser la profession, alors qu'un agriculteur sur quatre partira à la retraite d'ici dix ans. T F1 | Reportage J. Roux, J. Berville.