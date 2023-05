Trouver un job rapidement : c'est possible ?

Trouver un emploi saisonnier en moins d’une heure, nous avons relevé le défi. Premier essai dans un restaurant, va-t-il être concluant ? Il reste encore un emploi de serveuse à pourvoir, payé au SMIC : 1 747 euros brut. L'établissement a déjà recruté quinze saisonniers et ne manque pas de candidats. Ce qui n’est pas le cas d'un marchand de glaces qui propose un contrat de seulement 20 heures par mois pour travailler chaque après-midi le week-end, payé au SMIC horaire : 250 euros brut par mois. Moins connu, mais mieux rémunéré, le métier de voiturier : 1 850 euros brut. Autre type de véhicules plus voyants, La Poste recrute 6 000 saisonniers dans toute la France. Que vous soyez facteur ou chargé de clientèle, le salaire est le même, 1 900 euros brut, et l’aventure peut même se poursuivre au-delà de l’été. C’est ce qui est arrivé à Kamila Jaffar Abbas, 23 ans. Après avoir travaillé deux mois à La Poste, l’été dernier, elle espère décrocher un CDI à l'issue de son contrat en octobre, de quoi créer de vocations. TF1 | Reportage J. Roux, M. Début, O. Cresta