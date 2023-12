Truffe chinoise : un trésor méconnu

C'est le diamant noir qui fait la fierté de l'Hexagone. Un bijou à la chair marbrée de blanc et pourtant cette truffe, en images, n'est pas française mais chinoise. Sur les marchés du sud du pays, entre les pattes de volaille et les petits pains vapeurs, c'est le produit star de la saison. Un incontournable pour les amateurs, une curiosité pour les novices. Madame Zhenhui Zhu du Yunnan (Chine) en vend jusqu'à huit kilos par jour. Et si elle n'hésite pas à le faire goûter gratuitement, c'est qu'elle coûte entre 40 et 115 euros le kilo, sur place, près de dix fois moins cher qu'en France. À Yunnan, la truffe est partout. La Chine en produit plus de 400 tonnes par an. Elles sont en plus locales et récoltées à une heure de route de la région. Direction une forêt de pins à près de 2 000 mètres d'altitude. Chaque jour, de novembre à mars, monsieur Yuanhong Ruan, ramassier, et ses rabassiers flairent le meilleur coin de la forêt. La quête peut durer des heures. Sur place, il n'y a ni chien ni cochon, les fins lignées, ce sont eux, forts de leurs expériences et de leur œil acéré. En haute saison, ils en ramassent trois kilos par jour. C'est un trésor dont ils ignoraient la valeur il y a vingt ans à peine. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano