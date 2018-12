Truffe : le bon filon des produits dérivés

Le diamant noir du Périgord se trouve désormais dans presque toutes les recettes. Il est présent dans l'huile, le miel ou encore la moutarde. La région produit entre trente à soixante tonnes de ce champignon subtil chaque année. Le prix varie de six cents à mille euros le kilo, mais cela n'empêche pas les amateurs de les acheter. Avec un goût puissant, les produits truffés sont rapidement imprégnés par les consommateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 décembre des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.