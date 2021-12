Truffes : comment bien les choisir ?

Chaque hiver en compagnie de son chien, Quentin Garnier, trufficulteur à Sainte-Alvère à Val de Louyre et Caudeau (Dordogne), se livre à la même chasse au trésor. Un peu partout sous ses pieds se cache le précieux butin. Un seul indice pour le trouver, son parfum inimitable. Les truffes se trouvent sous terre au pied des noisetiers ou des chênes. De tous les champignons, il est le plus rare et le plus cher. "On n'en trouve que deux mois dans l'année et c'est encore assez mystique. On n'a pas de valeur sûre. On ne sait pas la produire de façon vraiment industrielle", dit-il. L'année dernière a été difficile. À cause du mauvais temps, Quentin a perdu 70 % de sa récolte. La truffe est capricieuse. Elle a besoin d'eau, craint le gel et s'épanouit dans les sols argilocalcaires. Cette année, la récolte est bien meilleure. Une cinquantaine de producteurs sont venus vendre leurs truffes sur le marché de Dordogne. Avant d'être vendue, chaque truffe est contrôlée. Les commissaires en coupent un morceau pour vérifier qu'elle est bien noire, nervurée de blanc et qu'elle n'est ni gelée ni boisée. Comment reconnaît-on alors une belle truffe ? Pour Véronique Landry, trufficultrice à Savignac-de-Miremont (Dordogne), "il faut que ce soit un caillou dans la main. Il faut que ce soit très ferme, et après, c'est le parfum. Il faut savoir qu'il y a 200 molécules olfactives dans une truffe". Le produit est si cher qu'il ne faut pas se tromper. Les prix laissent, en effet, songeurs, entre 800 et 1 200 euros le kilo. On la voit pourtant partout en supermarché : sauce, huile, chips à la truffe. Mais attention aux étiquettes. S'il est écrit arôme, saveur ou goût truffe, le produit n'a pas l'obligation d'en comporter, à la truffe, il doit en contenir 1% minimum et truffé, au moins 3%. TF1 | Reportage D. Sitbon, C. Moutot