Donald Trump : ses électeurs déjà en campagne pour novembre

À Waco, 140.000 habitants, ville moyenne typique du Texas, les pancartes pro Donald Trump sont déjà ressorties. C'est l'un des bastions du parti et de l'ancien président, la preuve avec l'élection du nouveau shérif. Jeff Aguirre est candidat face à un autre républicain, et tous deux sont des soutiens de Donald Trump. Au Texas, huit républicains sur dix soutiennent Donald Trump. Très populaire, il est partout, dans les boutiques, dans les bars. Là-bas, l'ancien président est vu comme le seul à pouvoir redresser le pays. Sur les routes du Texas, on voit régulièrement des drapeaux, des pancartes Trump 2024. Dans le comté de Travis, les républicains ont voté pour lui à 90 % lors des dernières primaires. C'est notre prochaine étape auprès de soutiens inconditionnels de Donald Trump. Andy Hogue nous reçoit chez lui. Quand on aborde l'assaut du Capitole en 2021 et les déboires judiciaires de l'ancien président, il répond que toutes ces affaires ne vont pas nuire au vote, qu'au contraire, cela va les unir davantage et peut-être inciter les gens à faire des dons et à faire campagne. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage M. Guénégan, N. Clerc