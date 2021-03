Tsunami au Japon : 10 ans après, les habitants sont-ils revenus ?

Ces terribles images du 11 mars 2011 sont encore dans toutes les mémoires. Un puissant séisme, puis une vague de 30 mètres de haut, entraînant 22 000 morts et disparus. Quelques minutes plus tard, le raz-de-marée frappe la centrale nucléaire. 160 000 personnes sont évacuées. Meurtri, le Japon a entrepris le plus grand nettoyage radioactif de l'histoire. La terre toxique a été enfermée dans des milliers de sacs, mais la radioactivité est encore diffuse, transportée par le vent et les animaux. Les habitants de cette région agricole sont inquiets. Sur les routes, des compteurs ont été installés pour mesurer la radioactivité. Mais dans les communes proches de la centrale, moins de 10% des anciens habitants sont revenus. Quelques personnes âgées ont fait le choix de s'y réinstaller, mais rares sont les commerces et restaurants ouverts. Une chose a changé pour tous les survivants, ils sont désormais protégés par un rempart anti-tsunami. 400 km de béton sur tout le nord de l'archipel. Baptisée la "grande muraille du Japon", ce bouclier masque la mer. Un mur pour se protéger, et des vestiges pour ne jamais oublier. Le long de cette côte désormais reconstruite, des immeubles éventrés par le tsunami ont été gardés par l'État, comme cet ancien hôtel. Ce travail de mémoire est indispensable, car selon les sismologues, un nouveau séisme géant pourrait s'abattre sur Tokyo dans les prochaines années.