Trains supprimés : le casse-tête du dédommagement

Lorsque son train a été annulé, Grégoire a tout de suite pris le devant. Il espère compter sur une mesure compensatoire. Mais cette compensation aurait été bien plus grande s'il avait opté pour un échange. Avec ce choix, seul son trajet annulé est remboursé, l'autre lui a couté le prix fort. Pour éviter de vous tromper, ci-après un guide pratique. Sachez d'abord qu'aucun remboursement n'est automatique. C'est à vous de faire la démarche sur Internet, via une application ou directement chez un guichet. Sont concernés tous les voyageurs ayant un déplacement entre ce vendredi et le 19 février inclus. Si c'est votre cas, deux options s'offrent à vous : échanger gratuitement votre billet pour un nouveau ou obtenir un remboursement total. Mais toutes ces règles ne s'appliquent pas pour les titulaires d'un billet OUIGO. Pour eux, il n'y aura qu'un bon d'achat. La démarche semble être assez compliquée comme l'explique Olivier Gayraud, juriste à la CLCV, dans le JT de 20H de TF1. Vos frais d'hôtel, la location d'une voiture, l'achat d'un ticket de bus ne sont pas remboursés par la SNCF. Toutes ses dépenses restent à votre charge. TF1 | Reportage C. Diwo, F. Couturon, H. Despatureaux