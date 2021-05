Tuerie dans les Cévennes : le fugitif lourdement armé

Les enquêteurs le qualifient d'adversaire déterminé. Ils se sont donc équipés en conséquence. Depuis maintenant 36 heures, le tueur présumé de la scierie est introuvable. Les 300 militaires déployés et les hélicoptères équipés de caméras infrarouges ne parviennent pas à localiser le fugitif sur un périmètre de 15 km carrés. "Le fugitif connaît parfaitement les lieux. On est sur un terrain de montagne particulièrement escarpé, densément boisé. Il est armé et déterminé", précise Colonel Laurent Haas, section de recherche de Nîmes (Gard). La cavale du fugitif se prolongera aussi en fonction de deux inconnus : son état de fatigue et ses ressources alimentaires. Les perquisitions menées chez lui ont révélé un arsenal, une douzaine d'armes et plus de 3 000 munitions. Ses permis de port d'armes étaient en règle. Sa passion pour le tir est clairement affichée sur un réseau social. Lors de sa fuite, l'homme de 29 ans aurait apporté un fusil à lunette d'une portée de 300 mètres. D'où l'extrême prudence du GIGN. Le fugitif pourrait également en vouloir à d'autres personnes. Elles ont donc été mises en sécurité. Le procureur de la République de Nîmes lance ce mercredi soir un appel solennel. Son épouse est par ailleurs en cours d'audition pour tenter d'aiguiller les enquêteurs dans leur recherche.