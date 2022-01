Tuerie de Chevaline : un homme en garde à vue

Et si derrière ce visage dessiné au crayon se cachait la réponse à l'une des plus folles énigmes judiciaires ? C'est dans ces locaux de gendarmerie qu'un homme est interrogé depuis maintenant 12 heures, soupçonné d'avoir joué un rôle dans la tuerie de Chevaline. Un rebondissement spectaculaire, car ce motard avait déjà été interrogé en 2015 avant d'être mis hors de cause. Il jurait à l'époque avoir été près de la scène de crime uniquement pour y faire du parapente. En garde à vue, le suspect crie toujours son innocence. Chevaline, le nom d'un village tranquille des Alpes, traumatisé en 2012 par quatre meurtres : un couple de Britanniques d'origine irakienne et un autre membre de la famille, qui étaient en vacances sur place, abattus dans leur voiture par un mystérieux tueur. Une fusillade d'une précision militaire sous les yeux des deux fillettes du couple, retrouvées, elles, vivantes. Un cycliste est aussi tué, peut-être parce qu'il passait simplement par là et qu'il a vu le visage du meurtrier, dont la trace s'est évaporée. Mais les magistrats rompus aux enquêtes au long cours le répètent tous, le moindre petit indice peut faire basculer une affaire. Le mobile de ces quatre meurtres, reste, lui aussi, encore un mystère total malgré dix ans d'investigation sans relâche. TF1 | Reportage G. Brenier - C. Buisine - E. Nappi