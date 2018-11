Tuerie de masse : le mal américain

La fusillade de la nuit du mercredi 7 novembre 2018 à Thousand Oaks, en Californie, a fait au moins douze morts et des dizaines blessés. Un drame qui intervient neuf mois après la tuerie de Parkland, en Floride, ayant entraîné la mort de 17 personnes. Depuis, près de la moitié des États américains ont pris des mesures pour essayer de mieux contrôler les armes à feu, mais en vain. En effet, 300 millions d'armes sont en circulation dans le pays, soit une par habitant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.