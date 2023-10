Tueries en Israël : minute de silence et polémique à l'Assemblée

Silence absolu, tous les députés sont debout pour afficher leur soutien aux victimes. Mais au milieu des applaudissements, il y a quelques huées envers les députés de la France Insoumise qui refusent d'applaudir et créent la polémique. "Dans ces moments tragiques, je trouve choquant et désolant d'entendre des voix dissonantes jusque sur ces bancs. Nous sommes face à une attaque terroriste, commise par un groupe terroriste, le Hamas.", exprime Élisabeth Borne. Réplique à peine voilée au propos de la présidente du groupe Insoumise, dans la matinée de ce mardi 10 octobre, à la question : le Hamas est-il une organisation terroriste ?, que Mathilde Panot esquive. Scandale, y compris au sein de l'alliance de gauche, la NUPES, où certains envisagent de claquer la porte. "J'ai exprimé mon dégoût. Je vais vous dire que si les dégoûtés s'en vont, il ne restera que les dégoûtants", dit Jérôme Guedj, député PS de l'Essonne. Le groupe socialiste annonce d'ailleurs mettre en cause sa collaboration avec la LFI, lors des débats à venir sur le budget. TF1 | Reportage M. Desmoulins, F. Delpech, A. Silberman