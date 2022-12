Tueur en série : "le serpent" bientôt libéré et extradé vers la France

Toute sa vie, Charles Sobhraj a sans doute mérité son surnom. "Le serpent" a toujours su se camoufler, se faufiler et attaquer quitte à tuer ses proies si nécessaire. À bientôt 79 ans dont près de 50 sous les verrous, le meurtrier s'apprête donc à quitter sa prison népalaise. Ses problèmes cardiaques ont convaincu les juges de lui faire retrouver l'air libre. Jean-Charles Deniau, journaliste, auteur du livre "Moi, le serpent"(éd. de l'Archipel) sur le détenu français le plus célèbre d'Asie, a pu lui parler ce jeudi matin au téléphone. Il décrit un homme combatif et impatient de crier son innocence. Pour lui, Charles Sobhraj n'est pas un assassin. C'est un personnage hors du commun. Sa vie est digne du plus fou des romans et d'une récente série à succès. Petit voyou au départ, il sillonne l'Asie dans les années 70. Il jure être expert en pierres précieuses et s'appelait Alain Gautier. Séducteur et redoutable manipulateur, il arnaque, détrousse et empoisonne des dizaines de touristes en Inde, au Népal ou en Thaïlande. Le "serpent" est reconnu coupable de deux meurtres, mais son ombre plane sur au moins une dizaine d'autres. Charles Sobhraj devrait atterrir à Paris dans les prochains jours. TF1 | Reportage G. Brenier, N. Ly, E. Bliard