"Tufting" : la tapisserie au pistolet !

Si vous ne connaissez pas le bruit, c’est que vous n'avez jamais fait de tufting. Cette pratique consiste à confectionner des tapis, avec un outil indispensable. Il s’agit d’un pistolet à aiguille, sur lequel il faut d’abord enfiler la laine. Par la suite, Émilie Dorsainvil, tufteuse, nous explique qu’il faut le planter légèrement sur la toile. Pour le tapis, à l'image, il faut compter une trentaine de pelotes de laine et près de 50 heures de travail. Pour admirer le résultat, il faut retourner la toile. Pour confectionner soi-même ses tapis, il faut du matériel. Le pistolet bien sûr, mais aussi des toiles, des dizaines ustensiles et des pelotes de laine. Au total, elle a investi plus de 2 000 euros dans ses équipements. Les passionnés de tufting sont de plus en plus nombreux. Sur les réseaux sociaux, des centaines de milliers d'anonymes partagent leurs créations. Certains en ont même fait leur métier. Dans l'appartement de Clotilde Puy, artiste textile, on aperçoit du sol au plafond, des dizaines de canevas, de toutes les couleurs. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Drouillac, P. Humez