Tunisie : opération de séduction pour faire revenir les touristes

En 2015, des attentats terribles avaient frappé la Tunisie, notamment au musée du Bardo. Depuis, le pays se relève et tente de faire revenir les touristes. Des investissements ont été réalisés, tout particulièrement sur la sécurité. Alors, les visiteurs français sont-ils convaincus ? Réponses dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1.