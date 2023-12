Tunnel du Mont-Blanc : un chantier titanesque

Il y a des flocons en lieu et place du flot incessant de véhicules. Les engins de chantier sont les seuls à pouvoir accéder au tunnel du Mont-Blanc. Nous sommes exceptionnellement autorisés à y pénétrer. Nous croisons les premiers ouvriers. Plus de 200 personnes et 50 entreprises sont mobilisées pour ces travaux hors norme. Sur un premier chantier, c'est une partie de la route qui est remplacée. C'est une opération de haute précision. Tout est calculé au millimètre près. La dalle en béton n'avait jamais été changée depuis la construction du tunnel. Un autre enjeu de ces travaux, c'est de changer tous les ventilateurs sous la voûte, 76 au total, pour les remplacer par du matériel deux fois plus puissant. Cela va permettre d'améliorer davantage la sécurité des usagers. Ce système de ventilation a été mis en place après l'incendie du 24 mars 1999. L'embrasement d'un camion avait alors fait 39 victimes. La remise en état du tunnel avait nécessité trois ans de travaux pour pouvoir notamment créer de nouvelles galeries d'évacuation d'urgence, positionnées tous les 300 mètres. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage J. Roux, C. Biet, L. Portes