Tunnel sous la Manche : dans les coulisses des traversées

Exceptionnellement, ils nous ont ouvert des portes cachées, dévoilé les entrailles du tunnel sous la Manche, emprunté chaque année par plus de dix millions de voyageurs. Valentine Almario est chauffeur routier. Pour livrer ses fruits et légumes au Royaume-Uni, hors de question de prendre le Ferry. Tous les camions sont chargés sur des plateformes, 800 mètres de long, l’équivalent de deux Eurostars. Aujourd’hui, plus d’un tiers du trafic de marchandises entre l’Union européenne et le Royaume-Uni passe sous la terre, sous le tunnel. Une fois tous les camions embarqués, la traversée dure 30 minutes jusqu’à Folkestone. Si depuis 20 ans, Sacha, le conducteur, est toujours aussi serein, c’est grâce au travail de maintenance des collègues de Londres, derrière les portes des tunnels de service. Celui qui permet d’assurer la sécurité des voyageurs, d'éviter qu’il reste bloqué en cas d’accident grave. TF1 | Reportage N. Robertson, I. Zabala