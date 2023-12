Tunnel sous la Manche : grève surprise et grosse pagaille

Ce sont les mêmes scènes de confusion à la gare Saint-Pancras à Londres et à la gare du Nord à Paris. Tous les trains Eurostar, au départ de ces deux gares, sont annulés, et les passagers qui devaient fêter Noël à Londres sont coincés. Tous les passagers ont reçu un message sur leur téléphone, qui les invite à décaler, si possible, leur trajet. Cette année, ce n’est pas une grève de la SNCF qui provoque cette perturbation, mais une grève des salariés français de l’entreprise franco-britannique Gatelink, anciennement Eurotunnel. Depuis midi ce jeudi, aucun train ne peut traverser la Manche, ni les voitures ou les camions. Ce qui déclenche un embouteillage monstre à la frontière, côté anglais. Et à Calais, la route pour accéder au terminal est fermée. Deux trains ont fait demi-tour vers Saint-Pancras à Londres, avec des passagers français, toujours bloqués. Deux autres trains ont fait demi-tour vers la gare du Nord. Les raisons de cette grève, c’est la prime de fin d’année. Le Tunnel sous la Manche a finalement pu rouvrir jeudi dans la soirée, les syndicats faisant notamment valoir des discussions "porteuses de résultats" avec leur direction. TF1 | Reportage I. Bornacin, C. Chevreton, J. Ajili