Tupperware, la fin d'un modèle ?

Chez Sylvie, les placards débordent de produits Tupperware. Elle n'achète que ça en raison de "la qualité, la solidité, l'utilisation". C'est la vente à domicile entre amies qui a fait la notoriété de ces petits récipients en plastique, au point que leur nom est entré dans nos dictionnaires. Mais depuis quelques années, les clients s'en détournent. Le chiffre d'affaires a chuté de 18% depuis le Covid. Le plastique ne fait plus recette pour des raisons écologiques et économiques. "J'ai des boîtes en verre, parce que j'ai des enfants et que je n'ai pas envie de les bourrer de perturbateurs endocriniens", témoigne une mère de famille. "Ça coûte plus cher. On achète toujours la marque en général", ajoute un homme. Pour un expert, la marque a raté le virage du digital. "La clientèle a vieilli. Je crois que la marque n'a pas su conquérir les cibles jeunes. Quand on tape par exemple Tupperware en ligne, une des premières réponses qui arrivent, c'est Amazon, où sont présents les concurrents qui sont parfois moins chers", explique Marcel Botton, directeur général de Nomen. TF1 | Reportage O. Levesque, A. Flieller, J. Maviert