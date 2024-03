Turbulences : des blessés après un nouvel incident sur un Boeing

Comme beaucoup d'autres, une passagère de l'avion a volé dans la cabine, avant de s'écraser entre les fauteuils. D'autres voyageurs, ensanglantés, se tiennent la tête. Les hôtesses ont dit aux passagers de garder leur ceinture attachée, jusqu'à l'extinction du signal lumineux. Mais certains ont visiblement détaché les leurs, lorsqu'en une seconde l'avion a brusquement chuté. Alors qu'il vole entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, le Boeing 787 pique soudainement du nez. En une fraction de seconde, l'appareil chute de 100 mètres. Les passagers qui ont leur ceinture détachée sont projetés en l'air. Preuve de la violence du choc, on distingue la carlingue de l'avion derrière le plafond éventré. Lorsque le pilote est sorti du cockpit, Brian Jokat, passager du vol LA800, lui a demandé ce qui s'était passé. Le pilote lui a répondu que les commandes ne répondaient plus. Les causes de cet incident majeur demeurent pour l'instant inconnues. Une enquête a été ouverte par l'aviation civile. Après leur atterrissage en Nouvelle-Zélande, treize passagers ont été hospitalisés et l'un d'eux est dans un état grave. TF1 | Reportage H. Dreyfus