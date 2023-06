Turbulences : pourquoi elles sont plus fréquentes ?

Elles ne sont pas toujours aussi impressionnantes, mais des turbulences, vous en avez sûrement déjà vécu. Aux arrivées d’un aéroport, les passagers les ont encore en mémoire. Ce phénomène s’amplifie avec des perturbations parfois très violentes, comme le montre une vidéo datant de 2019, sur un vol reliant le Kosovo à la Suisse. Une récente étude a analysé les turbulences en air clair, c'est-à-dire celles qui ne sont pas liées à la traversée de nuage, souvent propice aux secousses. Sur les vols transatlantiques par exemple, elles ont augmenté de 55% depuis 1979. Comment l’expliquer ? Les avions volent dans ce que l'on appelle des courants d’altitude entre des flux d’air froid descendant et des flux d’air chaud ascendant. À cause du réchauffement climatique, ces courants sont de plus en plus irréguliers. Ces nouvelles conditions de vol obligent les pilotes à s’adapter. Elles accélèrent également le vieillissement des avions et ordonnent les compagnies à renouveler leur flotte plus régulièrement. Si ces secousses sont déjà à l’origine de nombreuses blessures, elles n’ont jamais causé de crash. TF1 | Reportage O. Lévesque, A. Mersi Bakchich