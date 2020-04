Turenne, Collonges-la-Rouge, Saint-Robert : les plus beaux villages de Corrèze vus du ciel

C'est l'un des plus beaux villages de France. Turenne s'éclaire d'un nouveau jour pendant cette période inédite. La tour César, vestige de l'ancienne forteresse, a perdu son public. À six kilomètres plus loin à vol d'oiseau, Collonges-la-Rouge a retrouvé des allures de village tranquille. Tandis qu'à Saint-Robert, c'est la douceur de vivre à l'heure du confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.