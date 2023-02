Turquie : avec les secouristes épuisés

196 heures se sont écoulées depuis l'effondrement d'un immeuble. Et pourtant, ils sont toujours là. Après une huitième nuit, plus éprouvante que la précédente, les secouristes cherchent encore un signe de vie dans les gravats. Les pauses sont courtes, le froid glacial, il fait -8°C. Ils allument le feu pour se réchauffer. Mais pendant quelques minutes, le silence s'impose, car ils viennent de découvrir un autre corps sans vie. Mais malgré la fatigue, les secouristes s'acharnent. Ils n'entendent pas abandonner. "C'est un haut degré d'épuisement, mais on ne sent plus rien. Il reste un tout petit espoir", rassure l'un d'entre eux. C'est l'un des derniers lieux de recherche à Malatya. Une semaine après les séismes, les secours savent que sous les décombres, il reste cinq personnes. Mais on ne sait pas si elles sont encore vivantes. Ils gardent toujours espoir. Tout un pays refuse, malgré l'ampleur de la catastrophe, de détourner les regards, de baisser les bras. L'Organisation Mondiale de la Santé affirme qu'il s'agit du pire désastre naturel depuis un siècle dans la région. TF1 | Reportage S. Chevallereau, R. Reverdy