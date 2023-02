Turquie et Syrie : un séisme dévastateur

Tous s'accrochent à ces lueurs d'espoir, ces visages sonnés qui émergent de la poussière. Pour sauver un maximum de vie, les sauveteurs risquent la leur à tout moment. "Un tremblement de terre se produit en ce moment", annonce un journaliste à la télévision turque. Lui et des secouristes sont pris de panique en plein direct. À Diyarbakir (Turquie), à quelques mètres d'une équipe de sauveteurs, un immeuble s'écroule. Tout a commencé en pleine nuit. Une secousse de 7,8 sur l'échelle de Richter fait trembler la Turquie et Syrie voisine. Depuis, les répliques s'enchaînent et les immeubles fragilisés s'effondrent. Nous avons pu joindre une habitante de Gaziantep (Turquie), rescapée. "Nous ne savons pas quoi faire. On est juste dans la voiture et on attend. Je ne souhaite à personne de vivre ça", s'exprime Menife Yildiz. Son oncle nous a transmis des images de la ville. Il a pu sauver ses trois enfants. "Je les ai mis sous la table, mais c'était si violent", raconte Buhran Yildiz. TF1 | Reportage E. Lefebvre, N. Yildiz Bednarick, A. Silberman