Turquie, Syrie : dernières heures d'espoir

Le temps est compté pour les secouristes. Au quatrième jour de recherche, chaque heure qui passe réduit leurs chances de retrouver des survivants. Dès demain, elles seront quasi nulles. "Entre le cinquième et le huitième jour, vous allez commencer à avoir une insuffisance rénale ou une insuffisance organique qui pourrait malheureusement conduire à la mort", indique George Chiampas, spécialiste en médecine d'urgence à l'université Northwestern (États-Unis). Le froid glacial, jusqu'à -10°C la nuit, complique également le travail des sauveteurs. "Le plus grand problème, c'est l'hypothermie. Sous les décombres, il fait chaud. Mais quand on commence à creuser, on crée un courant d'air. Il faut donc faire vite pour sortir les gens", explique l'un des secouristes sur place. Combien de personnes sont encore sous les décombres ? Impossible à dire, mais elles se comptent à coup sûr en millier, voire en dizaine de milliers. Dans le sud-est de la Turquie, Kahramanmaras, qui comptait 1,2 million d'habitants, n'est plus qu'un champ de ruines. La moitié de la ville a été détruite. À 200 km plus au sud, Antakya, 200 000 habitants, est, elle, presque entièrement démolie. Dans la vidéo en tête de cet article, des images montrent la ville avant et après le séisme. TF1 | Reportage J. Cressens, C. Ingold, R. Cassan