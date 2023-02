Turquie, Syrie : la course contre la montre des sauveteurs

C’est tout un village syrien qui exulte, car ce ne sont pas seulement deux enfants qui sont sauvés, mais toute une famille. Ici le père, évacué après une troisième enfant. Ils ont passé 40 heures sous le décombres. La mère blessée rejoint les siens dans l’ambulance. Des sauvetages en Syrie, mais aussi en Turquie. Ici à Hatay, un petit garçon bloqué est réconforté par les secours. Il sort indemne, mais reste sans nouvelles de ses parents. Une centaine de secouristes français sont sur place en Turquie. Au risque de leur vie, ils progressent dans des bâtiments très instables. Cet homme de 40 ans sera sauvé après quatre heures d'efforts, mais son épouse est décédée. Dans ce village isolé à l’Est de la Turquie, une autre équipe française sauve des vies par moins 10°C la nuit. Les prochaines 24 heures seront décisives pour retrouver les derniers survivants. La Turquie et la Syrie comptent déjà plus de 12 000 morts. Cette photo qui tient la main de sa fille de quinze ans décédée est un symbole en Turquie. La colère monte également parmi les sans-abris. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Christal, F. Mignard