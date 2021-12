Typhon aux Philippines : des régions entièrement dévastées

Les îles Dinagat, joyaux des Philippines sont dévastées, tout comme leur voisine Siargao. Sur l’ensemble de l’archipel, près de 400.000 personnes ont fui leur maison pour échapper aux vents furieux du typhon Raï. Au moins 375 habitants sont morts et dans les rues, on croise ceux qui ont tout perdu. Sur sa pancarte, cet homme a écrit : “Ayez pitié, j’ai faim”, car l’aide alimentaire peine à arriver tout comme l’eau potable qu’il faut aller chercher aux rares points de distribution. L’électricité est hors service et les réseaux de communication défaillants. Des milliers de militaires et de pompiers sont déployés pour dégager les routes et acheminer l’aide, bien trop lentement selon les sinistrés qui manquent de tout. La saison des typhons finit généralement en octobre dans la région, et les touristes étaient venus en cette fin d'année. Raï est donc une double catastrophe pour les Philippins. T F1 | Reportage F. Agnès, M. Vienot