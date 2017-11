Uber : les données de 57 millions d'utilisateurs ont été piratées

C'est l'un des plus grands piratages informatiques de l'histoire. 57 millions de comptes ont été piratés chez Uber fin 2016. Une nouvelle affaire qui pose la question de la confidentialité de nos données personnelles. Mail, adresse postale, date de naissance, coordonnées bancaires... comment ces données sont-elles conservées ? Éléments de réponse avec Esther Lefebvre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 22/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 22 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.